Focus Home Interactive skifter navn i håp om å lage mer enn spill

HQ

Med franchiser som A Plague Tale, Divinity: Original Sin, Farming Simulator og The Surge har Focus Home Interactive etter vært blitt et relativt kjent navn i spillindustrien. Slikt gjør selvsagt at ambisjonene heves også.

Derfor forteller selskapet nå at det skifter navn til Focus Entertainment. Begrunnelsen for "entertainment" er blant annet et ønske om la utviklernes fantastiske og innovative verdener og konsepter skal kunne brukes i mer enn videospill. Det sies altså veldig forsiktig, men det høres virkelig ut som om vi muligens skal få se filmer, tv-serier og lignende basert på Divinity, A Plague Tale og gjengen i fremtiden.