Føderal dommer blokkerer Trumps forsøk på å fjerne transkjønnede soldater

HQ

Siste nytt om USA . En føderal dommer i New Jersey har utstedt et midlertidig forbud mot å fjerne to transkjønnede menn fra flyvåpenet, noe som markerer det andre slike rettslige skrittet på en uke mot Donald Trumps militære forbud mot transkjønnede.

Den amerikanske distriktsdommeren Christine O'Hearn avgjorde at fjerningen av sersjant Logan Ireland og stabssersjant Nicholas Bear Bade ville skade karrieren og omdømmet deres på en uopprettelig måte, noe som utløste et 14-dagers besøksforbud.

Begge mennene, som har tjenestegjort i militæret i flere år, står overfor separasjon i henhold til en policy som er rettet mot kjønnsidentitet. Denne kjennelsen kommer samtidig som de juridiske utfordringene mot retningslinjene fortsetter å utvikle seg, og Pentagon har avventet en kommentar fra justisdepartementet.