Føderal dommer blokkerer Trumps dekret om statsborgerskap etter fødselsrett

En distriktsdommer i USA har utstedt et landsomfattende påbud mot president Donald Trumps presidentordre som tar sikte på å sette en stopper for statsborgerskap ved å nekte barn født i USA av foreldre som ikke er amerikanske statsborgere, statsborgerskap. Denne avgjørelsen, som markerer et betydelig juridisk tilbakeslag for Trump, argumenterer for at ordren sannsynligvis er grunnlovsstridig og i strid med mangeårige amerikanske rettsprinsipper.

Dommer Deborah Boardman, utnevnt av president Joe Biden, uttalte i en 32-siders uttalelse at ordren er i strid med det 14. grunnlovstillegget og over 100 års presedens fra Høyesterett. Boardman fremhevet at ordren vil skape "uopprettelig skade" for familier, særlig gravide kvinner, hvis barn kan bli nektet de rettighetene som amerikansk statsborgerskap gir alle individer.

Etter hvert som saken fortsetter, antyder juridiske eksperter at saken til slutt kan nå Høyesterett. I mellomtiden innebærer forføyningen en midlertidig lettelse for familier som er bekymret for barnas fremtidige statsborgerskapsstatus. Foreløpig gjenstår det å se om USAs høyesterett vil opprettholde kjennelsen eller støtte presidentens presidentordre.