Føderal dommer krever klarhet fra Trump-administrasjonen om deportasjoner av venezuelanere

Tre fly tok av natt til lørdag med 261 venezuelanere til El Salvador, mens en føderal dommers ordre om å stanse deportasjonene, som ble utstedt bare timer tidligere, hang i luften som et ubesvart spørsmål.

En føderal dommer har nå beordret Trump-administrasjonen til å gi detaljerte forklaringer innen tirsdag angående deportasjonen av disse 261 venezuelanerne til El Salvador, til tross for en rettskjennelse som midlertidig blokkerer slike handlinger.

Flyene, som tok av etter dommer James Boasbergs kjennelse, har reist spørsmål om administrasjonens overholdelse av rettslig myndighet og dens bruk av Alien Enemies Act fra 1798 for å rettferdiggjøre utvisningene.

Det hvite hus hevder at de deporterte er knyttet til den venezuelanske banden Tren de Aragua, som er utpekt som en utenlandsk terroristorganisasjon, men kritikerne hevder at administrasjonen ennå ikke har lagt frem vesentlige bevis for at de utgjør en trussel mot USAs sikkerhet.