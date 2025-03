Føderale etater kjemper mot klokka for å kutte jobber i Trumps offentlige overhaling

HQ

Når klokken tikker mot torsdagens frist for føderale etater til å sende inn detaljerte planer for masseoppsigelser og budsjettkutt, nærmer omfanget av president Donald Trumps ambisiøse kampanje for å krympe den amerikanske regjeringen seg virkeligheten.

Forslag fra departementer som finansdepartementet, justisdepartementet og veterandepartementet - inkludert sistnevntes plan om å fjerne over 80 000 stillinger - vil skissere strategier for å oppfylle Trumps visjon om et slankere byråkrati, med teknologimogulen Elon Musk og hans DOGE i spissen.

Siden oppstarten har DOGE allerede kuttet mer enn 100 000 føderale stillinger og skrotet tusenvis av programmer, noe som har ført til heftige juridiske utfordringer fra fagforeninger og kritikk for ugjennomsiktige innsparingskrav på totalt 105 milliarder dollar.

En betydelig andel av amerikanerne er for å redusere regjeringens størrelse, og en like stor andel er imot masseoppsigelser, noe som gjenspeiler uro over administrasjonens hastverk med å fullføre reformer før det politiske momentumet forsvinner.

Byråer som National Oceanic and Atmospheric Administration og Department of Education trimmer også staben, og noen tilbyr utkjøp for å unngå juridiske hindringer knyttet til ufrivillige oppsigelser. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.

