Føderale etater slår tilbake mot Musks krav om jobbbegrunnelse

I en ny vending i forhold til Elon Musks ultimatum til føderale ansatte, har flere amerikanske føderale etater instruert ansatte om å stanse alle forsøk på å etterkomme Elon Musks kontroversielle direktiv om å rettferdiggjøre sine stillinger.

Verdens rikeste mann, som har fått i oppgave å kutte i det føderale budsjettet, hadde gitt offentlig ansatte en frist for å sende inn sammendrag av arbeidet sitt, et trekk som har skapt betydelig uro i president Donald Trumps administrasjon.

Byråer som Drug Enforcement Administration og Federal Communications Commission har gått videre med Musks forespørsel, men andre, som Department of Defense og Department of Homeland Security, har bedt arbeidstakerne om å ignorere milliardærens krav. I mellomtiden har Department of Health and Human Services, som opprinnelig oppfordret til samarbeid, nå oppfordret arbeidstakere til å avvente til en klarere strategi dukker opp.

Den kaotiske situasjonen bidrar til den økende forvirringen og usikkerheten rundt Trump-administrasjonens forsøk på å kutte i offentlige utgifter, ettersom mange arbeidstakere allerede føler den økonomiske krisen som følge av masseoppsigelser og budsjettkutt. Foreløpig gjenstår det å se om Musks ambisiøse plan til slutt vil ta form eller bli avsporet av intern motstand.