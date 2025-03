Nedleggelser av føderale kontorer i horisonten i et tempo uten sidestykke

HQ

Når sommeren nærmer seg, forbereder føderale byråer seg på den truende nedleggelsen av hundrevis av kontorer over hele landet, utløst av en ambisiøs plan ledet av Elon Musks Department of Government Efficiency, ifølge interne dokumenter (via Associated Press).

Dette aggressive presset for å si opp eiendomsleiekontrakter, med sikte på å kutte offentlige utgifter, har allerede sendt sjokkbølger gjennom offentlig sektor, med flere byråer - alt fra IRS til United States Geological Survey - som står overfor potensielle forstyrrelser.

Tempoet og omfanget av kanselleringene, som skal tre i kraft så tidlig som i juni, har fått mange til å bekymre seg over de praktiske konsekvensene for viktige tjenester, særlig i mindre, ofte oversette kontorer. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.