Føl raseriet i den andre traileren til Furiosa: A Mad Max Saga

Mad Max: Fury Road er uten tvil den beste live-action-filmen som har blitt laget det siste tiåret (med John Wicks tillatelse), og mange håpet at George Miller nok en gang ville gi oss et visuelt skue som det han ga oss med Tom Hardys Max. Og så tok Furiosa over.

Som vi har visst siden desember, skulle Furiosa: The Mad Max Saga lanseres i mai, men den planlagte kinodatoen er utsatt med to dager, til 24. mai. Det kommer til å bli en tøff ventetid, for ut fra den nylig lanserte traileren å dømme, ser det ut til at Anya Taylor-Joys rolle som den unge Furiosa kommer til å bli en Oscar-verdig rolle.

I den nye traileren får vi også et innblikk i karakterens opprinnelse og motivasjon, som fører henne til den første konfrontasjonen med Chris Hemsworths Immortan Joe og hennes ønske om å vende tilbake til det grønne stedet hun kom fra. Du kan se traileren nedenfor.