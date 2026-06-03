Føl spenningen ved å være et flygende ess både i og utenfor cockpiten i Ace Combat 8: Wings of Theve

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Det er to måter å tilnærme seg en flysimulator på i dagens videospill: enten går du for realistiske kommersielle flyvninger i Microsoft Flight Simulator 2024, eller så velger du fart og adrenalin i Ace Combat. Hvis du elsker ekte spenning og alltid har drømt om å bli med i Top Gun, er Ace Combat 8: Wings of Theve noe for deg.

Spillet ble avduket for nøyaktig ett år siden på ikke-E3-konferansene i 2025, og siden da har vi hørt veldig lite om det, bortsett fra å understreke at det ville inneholde fotorealistisk design for flyene og luftkampene. Dagens trailer har vist mye av det, sammen med filmatiske kampanjescener ispedd gameplay.

Ace Combat 8: Wings of Theve er planlagt utgitt 2. oktober 2026, og forhåndsbestillinger er nå åpne. De som forhåndsbestiller vil også motta F14A "Tomcat"-jagerflyet (ja, Mavericks) i spillet. Sjekk ut traileren nedenfor.