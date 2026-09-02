Folarin Balogun ombestemte seg i siste øyeblikk angående en overgang til Everton og blir i Monaco

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Monaco-spissen Folarin Balogun blir i klubben etter å ha bestemt seg i siste øyeblikk for at han ikke ønsket å gå til Everton. Etter at forhandlingene hadde gått i stå, hadde begge klubbene blitt enige og signert en avtale om en overgang, opprinnelig verdsatt til 40 millioner pund, men senere redusert (ifølge The Guardian aksepterte Monaco en lavere betaling på forhånd og mer i form av kampavhengige tilleggsbeløp).

Ifølge rapporter oppdaget Everton et upresisert problem under den 25-åriges medisinske undersøkelsen, og det var grunnen til at de senket tilbudet til Monaco. Begge klubbene klarte å komme til enighet, men i de siste timene før overgangsvinduet stengte, og til tross for at han allerede befant seg i Liverpool, ombestemte den amerikanske landslagsspilleren seg.

Monacos administrerende direktør Thiago Scuro forklarte det slik: «I bunn og grunn er Baloguns påstand at jeg ikke føler meg bra på grunn av måten klubben behandlet meg på. Jeg føler meg ikke bra fordi Evertons medisinske avdeling reiste tvil om min fremtid eller helsen min. Jeg har ingenting (ingen helseproblemer), så jeg føler meg ikke komfortabel med å signere en lang kontrakt her. Og det er slik vi avslutter overgangsvinduet vårt» (via USA Today).