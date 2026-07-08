Folarin Balogun uttaler seg etter at USA ble slått ut av VM: «Det gjør vondt»

HQ

Den amerikanske spilleren Folarin Balogun har sendt ut en melding etter at laget hans ble slått ut av VM, uten å nevne kontroversen rundt den opphevede straffen for det røde kortet hans, som gjorde at han kunne delta i åttendedelsfinalen mot Belgia... som de senere tapte 4-1.

«Mitt første VM... det gjør vondt å vente i fire år på å få konkurrere på det høyeste nivået vår sport har å tilby. Jeg vil be våre fans om unnskyldning for at vi ikke var gode nok da det gjaldt som mest, og at vi sviktet dere», skrev Balogun på sosiale medier.

Balogun har spilt for det amerikanske landslaget siden 2023, da han ble født i Brooklyn i 2001... fordi hans nigerianske foreldre ikke fikk lov til å fly tilbake til London etter et besøk i New York, ettersom moren var syv måneder gravid. Balogun vokste opp i London og spilte faktisk for Englands ungdomslag før han byttet til USA, og han har spilt hele karrieren sin i Europa, for tiden i Monaco.

«Fotballen i Amerika vil bare bli større – troen, talentet og lidenskapen vokser stadig, og jeg vet at de beste dagene ligger foran oss. Fremtiden tilhører dem som aldri slutter å tro, og dette øyeblikket vil gi oss drivkraft. Vi kommer tilbake.»

Balogun var i sentrum av kontroversen og ble spesielt gransket for sin innsats i den kampen, som ikke resulterte i mål. Han forlot VM som lagets toppscorer, med tre mål. Etter nederlaget gikk Balogun for å snakke med Belgias trener Rudi García, som hadde vært svært kritisk til at FIFA opphevet det røde kortet hans. «Det er ikke hans feil, det er ikke han som skal klandres», sa García, som satte stor pris på gesten fra den amerikanske spissen.