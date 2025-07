Følelsesladet øyeblikk i Montreal da kanadisk tennislegende tar farvel

HQ

Det var et følelsesladet øyeblikk da Eugenie Bouchard ga seg under Canadian Open i Montreal sist onsdag. Hun vil bli husket som en av de beste kanadiske spillerne noensinne, selv om karrieren gikk nedover etter det store gjennombruddsåret 2014, da hun nådde Wimbledon-finalen og semifinalene i de to andre majorturneringene i Australia og Frankrike.

Etter å knapt ha spilt på nesten ett år (hennes eneste andre turnering i 2025 var Hall of Fame Open, en 125 WTA-turnering der hun tapte i første runde), takket hun ja til en wildcard-invitasjon til Canadian Open, og var nær ved å slå Belinda Bencic, som er nummer 20 i verden, etter å ha hentet seg inn i andre sett før hun til slutt tapte 6-2 3-6 6-4.

Hun hadde tidligere annonsert at Canadian Open ville bli hennes siste turnering, ettersom hun ønsket å ta farvel foran det lokale publikummet. "Det er så spesielt å spille min siste kamp her i Montreal, på denne banen og foran dere," sa Bouchard under en følelsesladet avskjedsseremoni.

"Jeg husker da jeg var liten og satt på tribunen og håpet og drømte om at jeg en dag skulle få spille på denne banen, så det føles som en sluttet sirkel å avslutte karrieren her." Til tross for at hun falt raskt i form etter det fantastiske 2014, der hun også vant sin eneste singeltittel i Nürnberger Versicherungscup og nådde sin beste rangering i karrieren som nummer fem i verden, skrev hun seg inn i historien som den første kanadiskfødte spilleren som representerte Canada og nådde finalen i en stor singelturnering, både for menn og kvinner.