Følg kveldens Nintendo Direct her på Gamereactor

Som vi kunne fortelle i går, kommer den første skikkelige Nintendo Direct-streamen på kjempelenge nå i kveld. Under den 50 minutter lange presentasjonen skal Nintendo fortelle om og vise fram hva vi kan se frem mot på Switch i første halvdel av 2021. Og hvor kan du følge denne?

Det kunne faktisk ikke vært enklere, for du kan nemlig gjøre det direkte her på Gamereactor. Bare surf over til vår liveside fra klokken 23:00 i kveld, så kan du få med deg alt det spennende Nintendo har å vise frem. Det eneste vi med 100% sikkerhet vet kommer til å være med er Super Smash Bros. Ultimate, så dette blir en spennende Direct. Husk at det er jubileum for både Zelda, Donkey Kong, Metroid, Pokémon, Nintendo 64 og faktisk til og med GameCube i år. Så alt kan skje!