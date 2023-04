Følg med på Oxenfree II: Lost Signals ved lanseringen 12.

HQ

Den siste delen av Nintendos Indie World-konferanse handlet om oppfølgere. Ikke før var den offisielle teasertraileren til Blasphemous 2 ferdig, før Netflix hadde en hyggelig overraskelse for oss alle: den etterlengtede kunngjøringen av utgivelsesdatoen for Oxenfree II: Lost Signals.

Oppfølgeren til Night School Studios 'tittel har vært innhyllet i mystikk, med mye feilinformasjon og kryssbeslutninger som endrer tidsplaner i fart. Beviset på dette er at vi allerede så spillet i en forhåndsvisning i 2021, men så ble det flyttet til en annen dato til det havnet i 2023. Og med denne nye traileren ser det ut til at både studioet og Netflix er klare på at spillet vil bli offisielt utgitt 12 juli 2023. Vi har også fått en ny trailer med et glimt (og et fullstendig fornyet utseende) av oppfølgerens hovedpersoner, Jacob og Riley, mens de utforsker de mystiske tegnene som dukker opp på avsidesliggende Edwards Island.