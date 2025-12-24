Folk har funnet en måte å "hacke" redigerte Epstein-filer på og se hva som befinner seg bak svarte gitter: Slik gjør du det

HQ

Noen av de nylig frigitte Jeffrey Epstein-filene vekker oppsikt etter at journalister og nettbrukere oppdaget at deler som er ment å være digitalt redigert, enkelt kan gjenopprettes. Saken har reist spørsmål om hvorvidt deler av Justisdepartementets dokumentfrigivelse ble forhastet eller utilstrekkelig sensurert.

Journalister fra blant annet The New York Times fant ut at overstreket tekst i visse rettsdokumenter kunne gjenfinnes ved å kopiere og lime den inn i et annet dokument, eller ved å bruke enkle bilderedigeringsteknikker. De mangelfulle redigeringene dukket opp i materiale knyttet til et sivilt søksmål i 2021 på De amerikanske jomfruøyene mot eksekutorene i Epsteins dødsbo.

Selv om den uredigerte teksten ikke har ført til nye avsløringer om høyt profilerte politiske personer, gir den flere detaljer om hvordan Epstein og hans medarbeidere angivelig har lagt til rette for misbruk og skjult økonomisk aktivitet gjennom komplekse selskapsstrukturer.

I flere tilfeller beskrev redigerte passasjer betalinger til unge kvinner, forsøk på å bringe ofre til taushet eller skremme dem, og bruk av skallselskaper som så ut til å underrapportere eiendeler samtidig som de betalte store utgifter som eiendomsskatt.

Feil eller bevisst beslutning?

Den enkle måten redigeringene ble opphevet på, tyder på at i det minste noen dokumenter ikke ble behandlet skikkelig før de ble frigitt. Det er fortsatt uklart hvorfor noen økonomiske opplysninger og selskapsopplysninger i det hele tatt ble redigert, eller hvorfor redigeringen var så lett å reversere.

"Jeg tror at noen i FBI bestemte seg for å gjøre en "feil" og frigi alle filene", skriver en bruker. "Det er enten inkompetanse eller noen som gjør noen trekk," svarer en annen. "Plot twist, dette var en lekkasje som var ment å skje, den som blokkerte disse tingene ville ha det ut", skriver en annen.

Saken fikk raskt vind i seilene på nettet, og i løpet av få timer sirkulerte uredigerte utdrag på sosiale medier. Kontroversen har siden også spredd seg til videoplattformer, der filmskapere viser seerne hvordan redigeringene ble omgått og hva den avslørte teksten viser.

Hvis du er ute etter en visuell forklaring på hvordan dette skjedde, er det flere YouTubere som nå legger ut steg-for-steg-guider og kommentarer til dokumentene og deres implikasjoner. Under kan du finne et eksempel.