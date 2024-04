Folk i Europa elsker virkelig Tekken

HQ

Det har alltid vært kjent at Tekken er veldig populært i Europa, men selv med dette i bakhodet var vi ikke forberedt på nøyaktig hvor stor serien er i vår del av verden, for det viser seg at et flertall av verdens Tekken-spillere bor her.

I et intervju med Tekken-legenden og mangeårig produsent Katsuhiro Harada, som nylig ble intervjuet av Academy of Interactive Arts & Sciences, avslørte han at Europa faktisk står for 51 % av alle solgte Tekken-spill siden det første. Han sier også at serien har solgt over 55 millioner eksemplarer, noe som betyr at over 28 millioner av dem er solgt på disse kanter. Det bør imidlertid bemerkes at intervjuet fant sted før utgivelsen av Tekken 8, så tallene gjenspeiler ikke dette (det reelle antallet solgte spill er sannsynligvis rundt 58 millioner eksemplarer i dag).

USA er det desidert nest største Tekken-markedet, med 30 % av alle solgte spill. Det betyr selvsagt at det bare er 19 % igjen å dele på resten av verden, der Japan trolig utgjør en ganske stor andel - selv om vi mistenker at mange japanske Tekken-spillere spilte i arkadehallene i stedet for å kjøpe spillene i sin tid.