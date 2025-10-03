Folk sier opp Netflix-abonnementene sine i hopetall... Og her er hvorfor
Netflix-aksjen faller med 4,3 %, mens markedsverdien faller til 482,9 milliarder dollar.
Først oppfordrer Musk tilhengere til å si opp Netflix på grunn av trans-tegneserier. Nå har vi nettopp fått nyheten om at Netflix har sett sin markedsverdi falle med 4,3 % etter Musks siste kommentarer, ifølge Forbes. Aksjene i strømmetjenesten har falt merkbart de siste to dagene, og har slettet over 15 milliarder dollar fra selskapets samlede verdi. Nettkampanjen, drevet av virale innlegg i sosiale medier og hashtaggen #CancelNetflix hashtaggen, har intensivert debattene rundt plattformens programvalg, og investorene har reagert på den økende kontroversen, noe som markerer den tredje dagen på rad med tap. Netflix, som tidligere har blitt gransket på grunn av mangfoldig historiefortelling, har ennå ikke gitt noen offentlig kommentar til den siste markedspåvirkningen. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer i innleggene nedenfor eller på følgende lenke. Go!