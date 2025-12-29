Folk strømmer til for å spille Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 igjen

HQ

I dag er det lett å glemme hvilket enormt fenomen Plants vs. Zombies var da konseptet invaderte smarttelefonene våre for over 15 år siden. Det startet som et tårnforsvarsspill, men i 2014 tok det spranget over til actionsjangeren med Plants vs. Zombies: Garden Warfare. Det var overraskende morsomt, men litt tynt på innhold, noe som ble fikset i oppfølgeren Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 fra 2016. Vi vet ikke nøyaktig hva årsaken var, men da oppfølgeren Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville ble utgitt i 2019 var det som om EA helt hadde mistet interessen for merkevaren.

Flere avgjørelser ble tatt som førte til sinte fans, som pay-to-win-elementer, mangel på tydelig støtte, ikke-eksisterende markedsføring og rykter om at EAs budsjett var urimelig lavt. Spillet ble en flopp, og siden har vi ikke hørt noe mer om det.

Vi vet ikke helt hvorfor, men i desember har spillerne vært ivrige etter å føre krig mot planter og zombier igjen. SteamDB avslører at antallet samtidige spillere har økt flere ganger, og i stedet for å ligge på rundt 1500 samtidige spillere per dag, er tallet nå nærmere 10 000 - og Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 er nå blant de 50 mest spilte titlene på Xbox.

La oss imidlertid ikke ha for store forhåpninger om at dette betyr at EA vil gi det en ny sjanse. Star Wars: Battlefront II fikk også et enormt løft tidligere i år uten at EA virket spesielt interessert i det, og deres nye saudiske eiere forventes å være mer fokusert på trygge spill enn før.