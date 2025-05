Folkeskrekk er temaet i Atomfalls Wicked Isle

HQ

Nylig avslørte utvikleren Rebellion at den første historieutvidelsen for Atomfall ville lanseres i juni. Kjent som Wicked Isle, da det ble bekreftet at DLC ville komme så snart neste uke, ble vi faktisk aldri gjort kjent med mye annet å gjøre med historien og temaet. Dette har nå endret seg.

En fersk og full trailer har kommet for å avsløre at Wicked Isle vil levere en opplevelse som har et folkelig skrekktema. For de som lurer på hva dette kan forholde seg til for et spill inspirert av 1960-tallets England, kan du forvente rikelig med wickermen, kultister og skumle myrskapninger.

Som traileren forklarer, må de som våger å reise til Wicked Isle, AKA Midsummer Island, enten være en tosk eller en djevel. Men hvis du er modig nok til å snakke med båtholderen på Wyndham Village for å bestille skyss til den nærliggende øya, vil du finne hemmeligheter å avsløre, monstre og menn å bekjempe og en ny historie å leve deg inn i.

Se traileren for Wicked Isle nedenfor, som lanseres 3. juni på PC, PlayStation og Xbox, både som et separat kjøpbart element og som en del av Deluxe Upgrade Pack for Atomfall, som alle eiere av Deluxe Edition allerede eier.