Fonseca slår nåværende Basel Open-mester Perricard i første runde av Swiss Indoors Basel

João Fonseca, et av årets gjennombrudd, som har klatret fra 113. plass på verdensrankingen til dagens 46. plass, og som ble den første søramerikanske spilleren til å vinne en ATP-tittel, har startet Swiss Indoors Basel med en viktig seier, da han slo fjorårets mester Giovanni Mpetshi Perricard 7-6(6), 6-3, og ble den yngste vinneren i Swiss ATP 500 siden Shapovalov i 2017.

Den brasilianske spilleren, som fortsatt bare er 19 år gammel og bare er inne i sin første hele sesong på ATP-touren, holdt unna for 22 år gamle Perricard, som slo 13 ess. Fonseca forbedret seg imidlertid i poengene han vant etter første serve, og sendte franskmannen ut på 86 minutter, mens Jakub Mensik venter i 16-delsfinalen.

Mens Mensik, en annen ung spiller i turneringen som nylig fylte 20 år, er rangert høyere, som nummer 19 i verden, slo Fonseca den tsjekkiske spilleren i deres eneste tidligere kamp, i Next Gen ATP Finals.

Spillere i åttendedelsfinalene i Basel Open

Fonseca og Mensik avslutter Basel Open i dag onsdag, som en del av åttendedelsfinalen (19:10 CET). Før det møter Jenson Brooksby spanjolen Alejandro Davidovich (16:40 CET). I morgen spilles resten av kampene i åttendedelsfinalene, deriblant andreseedede Ben Shelton mot Jaume Munar.