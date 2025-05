Vet du hva som skjer når du tar en stor håndfull utrolig generiske karakterdesign, en kopp Rocket League, en dæsj FIFA, tre teskjeer Super Mario Strikers, seks teskjeer mikrotransaksjoner og en pose med frustrerende dårlig spillmekanikk og blander alle ingrediensene i en husholdningsassistent, blander i fire timer og så bare lar det stå i spiskammeret i noen uker? Så får du Football Heroes League, og det er ikke en veldig godt bakt kake. Ikke i det hele tatt, faktisk.

HQ

"Ja!" tenkte jeg da Petter spurte om noen ville anmelde Football Heroes League. Jeg hadde ikke hørt om det før, men håpet å bli positivt overrasket over en fin miks mellom Rocket League og vanlig bilfri fotball. Etter å ha spilt både FIFA og Rocket League opp gjennom årene, hørtes det absolutt ut som noe for meg å sette tennene i. Så med hendene foran datamaskinen og tastaturet startet jeg spillet og ventet på å bli fortryllet og grepet av nok en frekk fotballaktig kampsimulator, men all den gleden og engasjementet uteble fullstendig, og humøret mitt ble senket til divisjon fire et sted.

Jeg vant! Ja, se så glad jeg er der i midten mellom Bambaka og Destrodid.

La meg starte med det overfladiske, det er uansett der mesteparten av innholdet er. Designet er så intetsigende og generisk at jeg stivnet foran skjermen da jeg først så spillet i bevegelse. Det er tydelig at de har sett på Fortnite og tenkt at de skulle etterligne suksessoppskriften deres. Svært gjenkjennelige figurer som folk vil betale gode penger for å kle opp i forskjellige klær og temaer. Dessverre bommet de der, og det ganske kraftig. For meg, som ikke kjenner utviklingen av spillet i det hele tatt, ser det ut som om de har bedt en AI-bot om å designe en figur, og deretter modellert den i 3D og presset den rett inn i spillet. Det er ikke bare karakterene som er kjedelige, generiske og flåsete - hele spillet har den tonen i alt fra menyene til fotballbanene og måten spillerne feirer målene på med Fortnite danser med høy (høy!) cringe-faktor.

Det er nok på sin plass å beskrive litt om spillets oppbygning og hva du faktisk skal gjøre. Fotball, alle vet hva det er. Du sparker en ball i mål og scorer. Det er samme oppskrift i Football Heroes League, men det er litt som om utviklerne, Run Games, har gjort sitt ytterste for å gjøre det så klissete som mulig. Klissete? tenker du - og ja, det er et rimelig spørsmål. Du kan spille to mot to eller tre mot tre, og selv om banene er relativt store, er det ikke noe underlag å spille fotball på, fordi alle spillerne trykker febrilsk på skyteknappene og gjentar spesialevner om og om igjen, slik at alt som kan minne om fotball blir kastet utfor en klippe og degradert til bare kliss.

Det hjelper heller ikke at kontrollen er unødvendig vanskelig å mestre. Det er absolutt mulig å mestre den, men det er vanskelig å finne motivasjonen til å vandre litt på veien dit. Jeg spilte Football Heroes League på datamaskin, med mus og tastatur, og det var ikke noen stor opplevelse, sett i ettertid. Mens du løper, er det meningen at du skal sikte med musen når du passerer eller skyter. Tanken er også å holde nede høyre museknapp for å drible ballen mens du hopper med mellomrom og løper fort med shift-tasten. Legg til noen ekstra taster (Q, E og R for å være presis) for å få plass til spesialangrepene. Litt ekstra krydder blir det når du skal skyte og må holde venstre knapp på datamusen inne akkurat lenge nok til at skuddet ikke ruller bortover gresset som en senil skilpadde med rulleskøyter. Hvis du vil være litt fancy, kan du selvfølgelig gjøre det også, ved å trykke på noen knapper her og der for å dabbe ballen i luften. Det høres kanskje ikke så vanskelig ut, men så legger du til både spillere og motstandere som gjør alt for å sabotere selv et forsøk på å spille ekte fotball. Det som gjør det enda verre er at ingen spiller spillet, så utviklerne har stappet det fullt av roboter som tydeligvis ikke har sett Zidane, Messi og Bergkamp spille fotball. Det er et konstant kaos og ... vel, klissete.

Det er ikke noe liv under overflaten. Identiteten glimrer med sitt fravær.

Så er spillet dårlig optimalisert også. Det faller ofte ned til 40-50 bilder i sekundet, og det til tross for at jeg har en fin datamaskin. Det er verdt å nevne at spillet er utgitt i Early Access, og at Run Games forhåpentligvis vil fikse feil og forbedre spillet før det slippes i sin endelige form. Grafikken generelt er heller ikke noe å være stolt av. Den er kornete, og det er et bevegelsesuskarphetsfilter over spillet som ikke kan slås av. Med alle grafikkinnstillingene på maks, ser det greit ut, men faller ned fordi det nok en gang er så latterlig generisk.

La oss gå tilbake til karakterene igjen. Vi har fem fotballhelter å velge mellom, og jeg tenkte jeg skulle introdusere dem en etter en. Først har vi Jett Kenzo, tilsynelatende en livsfarlig spiss som kan skyte ballene så hardt at skuddene brenner tvers gjennom motstanderne. Så har vi Frostine, en midtbanespiller som kan kontrollere midtbanen ved hjelp av is. Den tredje helten heter Beckers, og også hun er en rask, kjapp og hardt kjempende midtbanespiller. Nest sist kommer Leo, en løve som også er forsvarsspiller, og en sterk en av slagsen, som lett brekker beina på intetanende fotballspillere. Sist i rekken er Bun-E, som med sin hær av robotkaniner skaper et ugjennomtrengelig forsvar. Sammen skaper de den mest generiske gjengen av figurer som noensinne er skapt, og det er ikke så dumt.

Jett, Frostine og Beckers. Kult, så veldig kult ...

Leo og Bun-E. Generisk liga.

Det største problemet jeg har er med Bun-E og kaninvennene hennes. Ikke bare er designet hennes tydeligvis stjålet fra D.Va fra Overwatch, men kaninhæren hennes er det mest irriterende jeg noensinne har møtt i et spill. De løper bokstavelig talt rundt henne i spillet, og tilfører enda mer kliss til et allerede klissete spill. Som alle de andre figurene er spesialangrepene hennes frustrerende, ettersom hun kan sende kaninene som raketter nedover banen og ytterligere (!) legge til det klissete rotet som er Football Heroes League.

Følelsen jeg får er at Run Games har hastet dette spillet ut for å slå Sloclaps nye fotballspill - Rematch. De vil ri på bølgen, hypen og ta tak i spillere før den slippes. Det gikk dessverre ikke bra. Det er definitivt synd, for dette er en sjanger som definitivt kunne trengt flere kvalitetsspill. Det jeg hadde ønsket meg var mer plass, flere muligheter til å faktisk spille fotball og mindre generisk søppel. Uidentifisert og kjedelig, det er Football Heroes League i et nøtteskall, og jeg håper Run Games kan røre i gryten og fikse spillet før det slippes, men for å være ærlig tror jeg ikke det er mulig uten å kaste alt i søpla og starte fra bunnen av.