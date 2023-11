HQ

Dette er litt av et mellomår for Football Manager -serien, ettersom utviklerne allerede har annonsert store endringer for neste år. Den største er nok at serien får Unity som grafikkmotor, noe som vil gi en helt ny dimensjon til utseendet som begynner å bli ganske slitt nå. 3D-motoren ble introdusert for 15 år siden, så det er virkelig på tide med noe nytt, men vi er ikke helt der ennå, for først kommer Football Manager 2024, det siste spillet i denne epoken av serien.

Det gjør dette til et merkelig spill å anmelde. All hypen er rettet mot neste år, utviklerne gleder seg til neste år, og jeg personlig er veldig nysgjerrig på hvordan neste år blir. Men likevel står vi her med et spill som føles som en ettertanke. Det er noen veldig gode tilføyelser, men i bunn og grunn er det det samme Football Manager som vi har lært å kjenne gjennom flere tiår. Den første nye tingen du vil oppdage, og som er midt i blinken for deg, er muligheten til å justere taktikken for dødballer. Du kan blant annet gi instruksjoner om hvorvidt hjørnespark skal slås mot første stolpe, inn i midten eller mot lengste stolpe, eller hvor mange spillere som skal være fremme ved hjørnespark eller frispark. I tillegg kan du nå velge hvilken spiller som skal være i hvilken posisjon ved dødballer. Foretrekker du å ha den sterkeste og høyeste spilleren foran målvakten? Nå kan du det. Med dette følger også en ny rolle å fylle, nemlig rollen som dødballtrener. Et utmerket tillegg som gir ytterligere dybde til all slags taktisk flikking.

Animasjonene på banen er forbedret.

Den andre tingen som du sannsynligvis også raskt vil legge merke til, handler om salg av spillere. Det er lagt til nye muligheter for å bruke en mellommann. Hvis en spiller er spesielt vanskelig å bli kvitt, som en FM-versjon av Harry Maguire, kan du bruke en megler til å finne bud for deg. Dette har både fordeler og ulemper, for på den ene siden gir det deg de ekstra budene du er ute etter, men på den andre siden koster det deg en liten del av overgangssummen. "Offer to clubs" er også erstattet av noe som heter TransferRoom. Dette er et ekte selskap, men i spillet er det mest en navneendring med de samme funksjonene.

Neste år kommer det som sagt til å skje en veldig stor endring når det gjelder alt utseendemessig, og jeg regner med at dette også vil gjelde spillet på banen. I år er utseendet akkurat det vi har blitt vant til de siste årene, men med forbedret spillerbevegelse, ballfysikk og belysning. Ja, den beskrivelsen er hentet direkte fra hjemmesiden deres, men det er faktisk noe du også kan legge merke til hvis du velger å undersøke det nærmere. Animasjoner og lignende er ikke noe de fleste som spiller Football Manager bryr seg om, og ingen forventer FIFA/EA Sports FC-lignende grafikk, men det er fint om det ser noenlunde ekte ut. Og selv om animasjonene ser litt bedre ut enn i fjor, er det fortsatt små problemer som alltid ser ut til å plage serien. Det mest minneverdige øyeblikket jeg har fra min tid med anmeldereksemplaret, var en lang ball fra den ene banehalvdelen der keeperen bare løp rett forbi ballen, ga opp og lot en spiss løpe fra midtlinjen, ta ballen ved straffemerket og trille den inn i det vidåpne målet. Det er slike småting som gjør at jeg virkelig gleder meg til den nye grafikkmotoren.

Det store tilskuddet i år er muligheten til å justere dødballer.

Noe annet jeg også håper de endrer på, er pressekonferansene og spillersamtalene. Førstnevnte føles fortsatt helt meningsløst, og spørsmålene gjentas for ofte. Spillersamtalene er en god idé, men de er så merkelig organisert. Spillerne blir sinte for den minste ting, og det trenger ikke engang å være kritikk. Den 18 år gamle reservekeeperen min fikk sjansen i cupen, holdt buret rent og reddet en straffe. Etter kampen hadde jeg en samtale med ham på tomannshånd, og jeg klikket på samtalealternativet "Gratulerer med strafferedningen", som skulle være en stor oppmuntring for junioren, men han ble fornærmet og var sint i flere måneder, noe som gjorde at jeg ikke kunne forlenge kontrakten på lang tid. Jeg forstår ikke disse samtalene eller logikken bak dem. Spillere kan bli så sinte fordi du roser ham for prestasjonene hans på trening at han vil forlate klubben umiddelbart. Jeg forstår det hvis treneren er unødvendig slem, men ikke når det gjelder positive tilbakemeldinger.

Det er slik han ser ut i år, Ballon d'Or-vinneren.

Trenger du å kjøpe Football Manager 2024 hvis du allerede spiller fjorårets versjon? Nei, ikke til full pris. Det er ikke nok nytt innhold. Behold heller pengene dine til neste år, når spillet som utviklerne selv kaller neste kapittel, slippes. Men hvis du allerede har Game Pass, er dette definitivt et spill du bør laste ned når det kommer på mandag, spesielt siden det nå er mulig å fortsette på samme lagringsfil som du brukte i Football Manager 2023.