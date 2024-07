Football Manager 2024 har tiltrukket seg over 10 millioner spillere

HQ

Nå som EM er inne i sluttspillfasen, kan utvikleren Sports Interactive med glede kunngjøre at Football Manager 2024 har blitt spilt av over 10 millioner spillere, noe som fullstendig knuser den tidligere rekorden for serien.

Det er dobbelt så mange spillere som Football Manager 2023, med sine 5,04 millioner, ifølge et innlegg på X av serieskaperen Miles Jacobson. Dette er det siste året for den gamle modellen av serien. Det neste spillet vil nemlig (endelig) få en ny grafikkmotor ved hjelp av Unity. Utviklerne selv kaller dette spillet "the next era". Lanseringsdatoen for Football Manager 2025 er ennå ikke bekreftet.