HQ

Det er her, det som skal være den "nye æraen" av Football Manager -spill. Det var meningen allerede med fjorårets versjon, med ny grafikkmotor og det hele, men kvaliteten var visstnok så dårlig at den ble skrotet helt. Det betyr at Sports Interactive nå har hatt to år på seg til å lage dette spillet, pluss tiden de brukte før de bygget den nye grafikkmotoren. Jeg hadde derfor store forventninger til dette steget i en spillserie som jeg har spilt i uminnelige tider, men det eneste jeg kan føle... er skuffelse. Følelsen er at det er mer fokus på å tiltrekke seg EA Sports FC -spillere enn på å glede spillere som har flokket seg til serien i lang tid.

Dette har alltid vært noe som er skapt for PC-spillere, da det er et perfekt spill for en datamaskin. Klikk rundt på forskjellige menyer i timevis, juster forskjellige ting i evigheter, endre taktikk raskt under kampene med noen få, smidige museklikk. Jeg vet ikke hva som har endret seg hos utviklerne, men jeg får en ganske klar følelse av at dette spillet er designet for konsoller, der det også kan brukes på en datamaskin. Det er selvfølgelig to sider av denne mynten. På den ene siden står de lojale PC-spillerne, de som har vært med i tykt og tynt, og de som vil bli mest skuffet over denne nystarten. På den andre siden står nykommerne og konsollspillerne, de som foretrekker at skjermen består av store firkanter og popup-vinduer i stedet for å gå gjennom og fikle med små menyer. Etter å ha hypet dette spillet til himmelen, er det egentlig bare to ting jeg synes Football Manager 26 gjør bedre enn tidligere spill i serien: kampmotoren og de taktiske alternativene.

Den nye grafikkmotoren er her, og gir en bedre kampopplevelse.

Når det gjelder førstnevnte, er det tydelig at utviklerne har brukt mye tid på å få kampene til å føles bedre enn tidligere. Den visuelle presentasjonen og lydbildet er av mye høyere kvalitet, og stadionene er bedre tilpasset størrelsen på de virkelige stadionene med bedre omgivelser, selv om de fleste kjente stadionene føles helt feil. Det finnes definitivt spillere som foretrekker det klassiske 2D-utseendet eller til og med tekstbaserte kamper, men for de av oss som liker å se spillerne løpe rundt på banen, er dette et skritt i riktig retning. De beveger seg som fotballspillere gjør, med bevegelser og alt, men ikke forvent noe som EA Sports FC, da dette fremdeles er FM med en litt penere presentasjon. Dessuten kan jeg virkelig se hvordan spillerne tilpasser seg de ulike taktiske tilnærmingene mine.

Dette er en annonse:

Apropos taktikk, som alle fotballnerder liker å sitte og fikle med, kan du nå velge formasjon både når laget ditt har ballen og når det ikke har den. Du liker kanskje å spille en 4-3-3-formasjon, men i forsvar blir det mer som en 4-5-1. På lagvalgskjermen kan du se den ene eller den andre formasjonen, eller begge side om side hvis du foretrekker det. Men du kan også se en kombinert visning, som i utgangspunktet viser spillernes posisjoner når du går fra forsvar til angrep eller omvendt. Dette utvides ytterligere med noe utviklerne kaller "Visualiser". I instruksjonsmenyen er banen delt inn i tre områder, ett for hver tredjedel av banen. Hver tredjedel har så tre ruter fra venstre mot høyre, altså et rutenettmønster med totalt ni ruter. Her kan du se hvordan laget ditt beveger seg avhengig av hvor ballen er. Hvis du vil at spillerne skal skyte flere langskudd fra høyre side og ikke skyte fra venstre, kan du enkelt klikke mellom disse to stedene og gjøre den endringen.

Karakterer mellom 1-20 for trenere og andre ansatte har blitt erstattet med ord som god og gjennomsnittlig.

De to viktigste delene av et football manager-spill, kampene og taktikken, har blitt kraftig forbedret og er spillets sterke sider. Det burde også være vanskelig å slippe ballen helt i en serie som er bygget opp med årlige utgivelser over flere tiår, så i utgangspunktet er dette et godt spill. Dessverre har det altfor mange problemer. La meg nevne ett som garantert vil avskrekke mange. Det er det nye brukergrensesnittet. Selv om jeg personlig ikke har noe problem med selve utseendet, som jeg tror kommer til å bli flott etter hvert, er jeg sikker på at det vil vekke sterke reaksjoner. Jeg så noen beskrive utseendet som Windows 8 med sitt rutenettmønster. Problemet mitt er i stedet hvor tungvint det er. Ting som før tok ett eller to klikk, tar nå fem. Det er selvfølgelig en vanesak, men det er av og til veldig vanskelig å finne det jeg vil finne.

Som en liten trøst har vi lagt til bokmerker. Øverst til høyre på skjermen er det små ikoner som tar deg direkte til en bestemt side, og du kan tilpasse hvilke sider dette er. Vil du ha rask tilgang til ungdomslaget ditt? Legg det til der. Bruker du ikke overgangsaktiviteten så ofte? Fjern den. Som jeg nevnte i innledningen, føles dette dessverre som et steg mot et større fokus på konsollspillere. For meg er og blir Football Manager et PC-spill.

Dette er en annonse:

De taktiske mulighetene har tatt et stort steg fremover.

Jo lenger jeg spiller, jo flere spørsmål har jeg. Hvorfor har man fjernet ting som tidligere var opplagte? Det er ikke lenger mulig å oppmuntre spillerne fra sidelinjen. Det er umulig å "kommunisere" med dem i det hele tatt, og jeg tror at hvis en som Diego Simeone, med sine ekstreme følelsesuttrykk, spiller dette spillet, vil han eksplodere. Nå føles det mer som om jeg sitter på benken med et nettbrett og analyserer spillervurderinger i stedet for å stå på sidelinjen og dirigere laget mitt. De ulike toneleiene i kampchatten er også borte. Etter et skikkelig pinlig tap pleide jeg å kjefte på spillerne og kaste en vannflaske for ekstra effekt. Det gjør jeg ikke lenger. Nå er det bare kommentarer.

Cuptrekningene ser ut til å ha blitt fjernet, med mindre jeg har gått glipp av en knapp, og nå er det bare en melding som forteller deg hvilket lag du skal møte. Den endringen som får meg til å klø meg litt ekstra i hodet, er hvorfor rangeringssystemet for trenere, speidere og lignende har blitt endret. Dette var en skala fra 1 til 20 for de forskjellige kategoriene, som angrepsspill, fysioterapi og annet. Spillerne har fortsatt denne karakteren for sine egenskaper, men de ansatte er nå rangert med ord i stedet, for eksempel uegnet, anstendig, gjennomsnittlig, kompetent, god, veldig god, fremragende og elite. Hvorfor reparere noe som ikke var ødelagt, spesielt til noe som gir mindre presisjon?

Og kanskje mitt største spørsmål, som kanskje er helt irrelevant ved lansering, er hvordan det er mulig å lansere et så buggy spill etter to års utvikling. Jeg forstår at enkelte ting ikke fungerer som de skal med en helt ny grafikkmotor, men det er så åpenbare feil at jeg virkelig ikke forstår hvordan de ikke ble oppdaget i testfasen. Spillet er riktignok merket som beta i testperioden, men det er bare noen få dager før full lansering, og jeg ser spillere uten armer, andre som spiller uten å ta av seg oppvarmingsklærne, knapper som ikke kan trykkes på, tekst som ikke får plass i tekstboksene, ord som ikke er oversatt, og mer til.

En av kampene mine gikk til straffesparkkonkurranse, og da kunne jeg ikke legge til straffesparkskyttere og kunne ikke gå videre. Jeg måtte trykke på hurtigresultatknappen (som nå er lagt til slik at du kan simulere resten av kampen). Sports Interactive har allerede lovet en rekke oppdateringer i løpet av de kommende dagene, og mange av disse problemene vil helt sikkert være borte ved lansering, men å ha så mange feil bare noen få dager før lansering og stole på at betatestere skal rapportere dem, er ikke tillitvekkende.

32-3 i skudd, 18-2 i skudd på mål, 0-1 i sluttresultatet. Ja, slike ting skjer i år også.

Alt i alt er dette et bra spill med veldig store problemer. Jeg har ikke engang nevnt en av de bedre nyhetene, nemlig at kvinnefotball nå er lagt til med 13 ligaer. Heldigvis inkluderer disse til og med regionale ligaer, slik at ditt lokale lag nå er representert. Noen vil kanskje mene at dette er et unødvendig tillegg, men det er ikke obligatorisk å bruke, og flere valgmuligheter er (nesten) alltid bedre.

Jeg tror det største tegnet på om noen liker et Football Manager -spill er hvor avhengige de er av den "bare ett spill til"-følelsen. Tidligere år kunne jeg få den følelsen klokken 21.00, og plutselig var klokken 04.00, men jeg har ikke hatt den følelsen med Football Manager 26. Nå har jeg ingen problemer med å slå av spillet når jeg synes det er på tide, og det er veldig talende. Det er morsomt, men ikke på langt nær så avhengighetsskapende som før. Dette høres kanskje litt overdrevet ut, men spørsmålet er om Football Manager har mistet noe av sin sjel med den nye starten.