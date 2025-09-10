Football Manager 26 lanseres 4. november

HQ

Sports Interactive og Sega har kunngjort at Football Manager 26, opplevelsen av å styre et fotballag fra benken i stedet for fra banen, kommer 4. november til alle plattformer. Denne utgaven er et stort sprang fremover fra sine forgjengere, og fyller tomrommet på to år siden forrige utgave etter kanselleringen av Football Manager 25.

FM26 er for første gang i serien utviklet ved hjelp av spillmotoren Unity, og inneholder noen viktige nye funksjoner i brukergrensesnittet, i tillegg til at det for første gang i seriens historie gir tilgang til kvinnefotball. Selv om motoren er ny, betyr teknologien som konverterer spilloppdateringer til det nye formatet at FM26, FM26 Console (PS5- og XBox Series-versjonene) og FM26 Touch (Nintendo Switch) er kompatible med spilloppdateringer fra Football Manager 2024 og Football Manager 2023 fra lanseringen.

Sports Interactive studiodirektør Miles Jacobson sa: "Det er en ære og en glede å kunne kunngjøre lanseringsdatoen for Football Manager 26 i dag."

"Det har vært en utfordring å forberede Sports Interactive på alt som kommer til å skje de neste 20 årene og videre fremover, men jeg kunne ikke vært mer stolt av den innsatsen hele teamet har lagt ned de siste to årene. Lanseringen av FM26 er et vendepunkt i vårt oppdrag om å oppnå perfeksjon innen fotballmanagement, og hele studioet gleder seg til å dele det med resten av verden."