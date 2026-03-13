For å feire den kommende Pride-måneden lanserer Marvel en ny tegneserie med Wiccan og Hulkling

HQ

Marvel har avslørt at en ny tegneserieserie er på vei, og den skal gi Wiccan og Hulkling sin tid i solen. Med den kommende Pride-måneden i tankene, vil denne nye tegneserien komme og se fan-favorittparet møte Ultron, alt i et eventyr som inneholder en haug med andre Marvel-ikoner, som Scarlet Witch, Vision, Speed og Viv Vision.

I denne one-shot-tegneserien ser vi hvordan Wiccan og Hulkling kommer sammen med familien sin for å feire bryllupsdagen sin, for så å måtte kjempe mot Ultron, som klarer å fange Vision og Viv i angrepet sitt.

Serien er skrevet av Wyatt Kennedy, Josh Trujillo, Zoe Tunnell og Tegan Quin, med tegninger av Stephen Byrne, Bradley Clayton, Rachel Stott og Luciano Vecchio. Første nummer kommer 27. mai, noen dager før Pride-måneden starter, og når det gjelder sammendraget, kan du se dette nedenfor.

"Wiccan og Hulkling samler sine kjente og kjære venner og familie for å feire bryllupsdagen sin, men alt går galt når Ultron kommer for å hente Vision og Viv!"

Sjekk ut omslaget til tegneserien også.