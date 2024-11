For å lage et spill som Nazar må man tenke på mer enn bare kode

Nazar Recontact Games er et banebrytende spill som kombinerer FMV-elementer med 2D-siderullende eventyr. Det er en kombinasjon som kan høres merkelig ut på papiret, men Recontact Games' medgrunnlegger Simay Dinc avslørte hvordan det hele kom sammen.

I en samtale med oss på DevGaMM fortalte Dinc om hvordan hennes erfaring fra filmbransjen førte til at hun og broren gikk inn i spillbransjen med et nytt perspektiv. "Forestill deg film, mote, fotografi, kinematografi, og vi kombinerer alle kunstdisiplinene og skaper en ny kunstform, som er spill. Så visjonen vår er å se på spill som noe mer enn underholdning, som et kulturelt verk og også som en kunstform. Så alle disse erfaringene fører til Nazar."

Hvis du tror at FMV kanskje ikke er noe for deg, vil Dinc også avkrefte den tanken. "Når jeg sier FMV eller interaktiv kino, tenker folk at det er en primitiv måte. Høyre eller venstre valg," sier hun. "Nei, det handler ikke om det. Alle videoene og all fortellingen er designet for det spillet. Og vi blandet også eldgamle ritualer med sci-fi i fortellingen og i nivådesignet."

Sjekk ut hele intervjuet nedenfor, der Dinc også snakker om samarbeidet med den prisbelønte komponisten Inon Zur.