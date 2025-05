For å markere Friday the 13th 45-årsjubileet har Jason Vorhees fått et nytt design

Det er 45 år siden den første Friday the 13th -filmen gjorde sin ankomst, og for å markere denne milepælen og dette øyeblikket har Jason Universe bestemt seg for å gi den ikoniske slasher-figuren, Jason Vorhees, et nytt utseende.

HQ

Det nye utseendet, som ble kunngjort på sosiale medier, ligner originalen, men med noen få forskjellige intrikate funksjoner, for eksempel aksenter på hockeymasken hans. Selv om du kanskje tror at dette er en ganske triviell oppdatering i utseende, har fansen ikke akkurat vært begeistret for det, og mange har allerede uttrykt sin misnøye med endringen.

Mange peker på selve masken som det store konfliktpunktet, og noen brukere i kommentarfeltet skriver at den har et "unibrow" og at den har blitt "generisk slasher i hockeymaske" og ikke noe unikt Jason.

Vi forventer å se denne oppdaterte Jason dukke opp i den kommende Crystal Lake prequel-serien, som vil ha Linda Cardellini i hovedrollen som Jasons plagede mor.

Hva synes du om dette redesignet?