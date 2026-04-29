"For en spiller", roser Sinner etter å ha slått den 19 år gamle sensasjonen Rafa Jódar

Jannik Sinner slo Rafa Jódar i kvartfinalen i Madrid Open med 6-2, 7-6(0), et resultat som kanskje ikke yter rettferdighet til nivået til den 19 år gamle spanjolen, som er hyllet som tennissportens nye stjerneskudd, og kampen viste hvorfor: Han klarte å presse verdenseneren til det ytterste, og Sinners erfaring og evne til å overvinne vanskelige øyeblikk (han vant ti strake poeng i tiebreaket og partiet som ledet til det, og reddet syv breakballer) gjorde til slutt utslaget, selv om han hadde publikum mot seg.

Etter kampen viste Sinner respekt for Jódar og skrev "for en spiller" da han signerte kameraet. Jódar vet allerede hvordan det er å vinne en ATP-turnering, med seier i ATP 250 i Marrakech, semifinale i Barcelona Open og nå kvartfinale i Madrid Open, der han vant sin første topp 10-turnering, Alex de Miñaur, samt den "andre" 19 år gamle stjernen alle følger med på, Joao Fonseca.

Sinner er nå i semifinalen i Madrid for første gang, forlenger en seiersrekke på 21 kamper og møter Arthur Fils eller Jiri Lehecka: Han kan bli den første mannen til å vinne fem Masters 1000-titler på rad. Jódar vil fortsatt klatre fra sin nåværende verdensrangering som nummer 42 og er nær ved å gå inn i Roland Garros som en seedet spiller...