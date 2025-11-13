For første gang er forskere vitne til de tidligste øyeblikkene av en supernovaeksplosjon

HQ

For første gang har astronomer observert de tidligste stadiene av en supernova, og fanget opp en massiv stjernes eksplosive død bare timer etter at den begynte. Ved hjelp av Det europeiske sørobservatoriets Very Large Telescope i Chile har forskerne studert en stjerne som er omtrent 15 ganger så stor som solen, og som befinner seg 22 millioner lysår unna i galaksen NGC 3621. Stjernens innledende eksplosjon dannet en karakteristisk olivenlignende form, noe som utfordrer tidligere antagelser om hvordan supernovaer utfolder seg.

Den raske reaksjonen gjorde det mulig for forskerne å observere supernovaen 26 timer etter at den ble oppdaget. De fant at stjernen var omgitt av en skive av gass og støv ved ekvator, noe som forvrengte eksplosjonen til en vertikalt stående oliven, i stedet for en enkel sfærisk eksplosjon. Denne geometrien gir viktige ledetråder om prosessene som drev den voldsomme utstøtingen av materiale fra stjernekjernen.

Avslører stjernenes hemmeligheter

Hovedforsker Yi Yang forklarer at de tidlige observasjonene gir viktig innsikt i stjernenes utvikling og mekanismene bak supernovaeksplosjoner hos massive stjerner. Den dødsdømte stjernen, en rød superkjempe som var omtrent 25 millioner år gammel, hadde en diameter som var 600 ganger større enn solen da den døde. Noe av massen ble slynget ut i verdensrommet, mens resten sannsynligvis ble til en nøytronstjerne, en tett stjernerest.

Ved å fange opp sjokkbølgen som bryter gjennom stjernens overflate, kan forskerne forbedre modellene for massive stjerners død og bedre forstå hvordan disse kosmiske hendelsene utløses. Oppdagelsen markerer en milepæl innen astrofysikk, og gir et sjeldent glimt av de voldsomme, flyktige øyeblikkene som følger en stjernes kollaps. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese studien som ble publisert onsdag i tidsskriftet Science Advances.