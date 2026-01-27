For første gang noensinne har elbiler solgt mer enn bensinbiler i Europa

HQ

Selv om det fortsatt er en viss skepsis, er det tydelig at elbiler har gjort sitt inntog på verdensscenen og anses som den umiddelbare fremtiden for persontransport, i hvert fall på kort sikt. Likevel har elbiler fortsatt å tape mot tradisjonelle biler med forbrenningsmotor hvert eneste år i Europa - frem til nå.

Som rapportert av InsideEVs, har elbiler offisielt passert salget av tradisjonelle biler med forbrenningsmotor for første gang noensinne i Europa. I forrige måned kjøpte over 300 000 europeere en elbil, en solid økning på 50 % sammenlignet med januar 2025, og det plasserer dem også foran bensindrevne biler for den måneden, ifølge European Automobile Manufacturers' Association (ACEA).

Elbiler er imidlertid fortsatt ikke europeernes favoritttransportmiddel, ettersom det ble solgt 380 000 hybrider i samme periode, så det er fortsatt et gap mellom hybrider og elbiler, et gap som imidlertid krymper for hver måned som går.