For første gang noensinne har hiphop blitt sendt ut i verdensrommet

NASA bestemte seg, tilsynelatende for moro skyld, for at det ville være interessant å gi Venus en smak av hiphop. Romfartsorganisasjonen sendte Missy Elliotts The Rain (Supa Dupa Fly) til den svært ugjestmilde planeten, noe som gjør det til første gang hiphop noensinne har blitt sendt ut i verdensrommet, og bare andre gang den kraftige Deep Space Network (DSN) har blitt brukt til å sende musikk ut i kosmos.

Sangen skal ha reist 158 millioner kilometer for å nå den andre planeten i solsystemet vårt, og det på bare 14 minutter, takket være at den ble sendt med lysets hastighet. Overføringen ble sendt fra den 34 meter brede Deep Space Station 13 radioantennen i California, som også har fått kallenavnet Venus.

Brittany Brown, NASAs direktør for digital- og teknologidivisjonen ved kommunikasjonsavdelingen, uttalte følgende om beslutningen om å sende Elliotts musikk til stjernene: "Både romutforskning og Missy Elliotts kunst har handlet om å flytte grenser. Missy har en lang merittliste med romfartssentrert historiefortelling og futuristiske bilder i musikkvideoene sine, så muligheten til å samarbeide om noe helt utenom det vanlige er virkelig passende."

