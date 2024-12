For første gang vil en "AI-dommer" bli brukt under boksekampen mellom Usyk og Fury denne helgen

HQ

Debatten om kunstig intelligens' inntog i oppgaver og jobber som alltid har vært utført av mennesker, har vært på alles lepper i mange år, og nå har Saudi-Arabia kunngjort et nytt trekk som allerede er kontroversielt: en boksekamp vil ha en "AI-dommer".

Den vil debutere under den mye hypede kampen mellom Tyson Fury og Oleksandr Usyk, i morgen lørdag 20. desember i Riyadh, under Riyadh Season, en serie sportsbegivenheter som har som mål å tiltrekke seg turisme og global oppmerksomhet - noe mange allerede har gjennomskuet som sportwashing.

Turki Alalshikh, styreleder i Saudi-Arabias General Entertainment Authority (og også eier av den spanske klubben Almería), har kunngjort en "fjerde dommer", beskrevet som "rettferdighet drevet av teknologi og menneskelig ekspertise".

Denne kunstige intelligensen har blitt opplært til å studere parametere som aggresjon, slag, effekt, defensiv utplassering og "vinnersannsynlighet" i sanntid, med mål om å "bringe rettferdighet inn i ringen", uten forutinntatthet og menneskelige feil. Som Alalshikh har sagt, vil det imidlertid ikke påvirke de offisielle resultatene, så det gjenstår å se nøyaktig hvordan det vil bli brukt, om i det hele tatt, av de tre menneskelige dommerne. Så langt er det merket som et eksperiment.

Hvis de ønsket å prøve noe slikt, er returkampen mellom Usyk og Fury den beste muligheten, fordi deres forrige kamp i mai 2024 ble vunnet av Usyk med delt beslutning: to "menneskelige" dommere ga den til den ukrainske bokseren, 115-112 og 114-113, og den andre ga den til den britiske bokseren, 113-114.

Tyson Fury kunne ikke tro at han hadde tapt. Og det er vanlig at mange boksekamper ender uten en klar vinner, så det er kanskje ikke så dumt å legge til et angivelig objektivt verktøy for å avgjøre hvem som er den virkelige vinneren, så lenge det forblir et verktøy som skal brukes av virkelige dommere av kjøtt og blod...