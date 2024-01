For Honor knuser 35 millioner spillere

HQ

For Honor har blitt et av Ubisofts største, mest vellykkede og lengstlevende livespill, ettersom tittelen nå er inne i sitt syvende år etter lanseringen. Samtidig som spillet vil fortsette å vokse, med en ny figur som kommer i februar, har Ubisoft avslørt at For Honor nylig har passert nok en imponerende milepæl for antall spillere.

Flerspillerspillet har nå passert 35 millioner spillere totalt. Det er uklart hvordan dette spillerantallet kan oversettes til faktisk solgte eksemplarer (på grunn av at spillet er tilgjengelig på noen abonnementstjenester), ettersom en 1:1-oversettelse av spillere til solgte eksemplarer ville gjort For Honor til et av tidenes mest solgte videospill.

For de som ser frem til mer innhold på For Honor, har Ubisoft også bekreftet at det åttende året med støtte etter lanseringen begynner 14. mars og varer frem til mars 2025, med fire sesonger og to nye figurer.