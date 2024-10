For Honors neste crossover vil dreie seg om en elsket Bungie sci-fi-serie

HQ

I en ganske overraskende utvikling vil Ubisoft og Bungie slå seg sammen igjen for å krysse noen av deres største og mest populære merker. Denne gangen vil imidlertid ikke Ubisoft-kosmetikk komme til Destiny 2, da det i stedet vil se det motsatte skje, ettersom For Honor er satt til å bli styrket av Destiny 2 gjenstander.

Hele avsløringen for dette arrangementet er lovet senere i dag 23. oktober klokken 17:00 BST / 18:00 CEST, men Destiny 2s sosiale kanaler avslører likevel en haug med informasjon.

Vi blir fortalt at denne crossoveren vil skje i form av en Light of the Guardians Halloween -begivenhet i For Honor som løper mellom 24. oktober og 14. november. Det vil tillate spillere å "utstyre din favorittkriger med utstyr levert rett fra The Last City".

Det er uklart om denne crossoveren vil fungere toveis med For Honor utstyr i Destiny 2, men med tanke på at Ubisoft tidligere har sett Ubisoft legge til Assassin's Creed-kosmetikk i Bungies tittel, kan dette være Ubisoft som tjener penger på den tidligere crossoveren.