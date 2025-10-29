For regissøren av Baldur's Gate III var Larians inkludering av intetkjønnspronomen "en game-changer"

HQ

Baldur's Gate III forandret spillbransjen på så mange nivåer at det selv i dag, mer enn to år etter utgivelsen og åtte massive innholdsoppdateringer senere, fortsatt står med hode og skuldre over praktisk talt alle større utgivelser i denne generasjonen. Spillets design og utvikling er også en intensjonserklæring om hvor velsmurt Larians maskineri er når det gjelder å ta på seg store prosjekter, men alltid med målet om å skape noe spesielt for alle spillere, og det er følgende faktum et bevis på.

I et nylig intervju med The Gamer fortalte Baldur's Gate III-skuespilleren og skuespillerkollegaen Aliona Baranova om sitt arbeid med cRPG-et, og berømmer også Larians beslutning om å spille inn all dialog i spillet på nytt for å gjøre det mer kjønnsnøytralt.

Og selv om det kan være flere som er kritiske til slike inkluderende beslutninger, er det ingen tvil om at Baldur's Gate III har gjort det veldig bra, og kanskje delvis på grunn av dem. Baranova sier: "Inkludering kan alltid bli bedre, tror jeg, på alle områder, men jeg synes Baldur's Gate 3 gjorde det veldig, veldig bra, og det solgte veldig bra".

"Det var en radikal endring. Strålende. Vi hadde allerede begynt å spille inn, og vi hadde mange replikker med pronomenene han og hun, men vi ringte folk tilbake for å forsikre oss om at selv om det bare var én replikk, så var det de/dem", og la til at "utviklere legger merke til det. Du kan ta disse risikoene, sitat, og høste fordelene, hvis du gjør det helhjertet. Gjør det med et godt manus, med gode prestasjoner og god regi, og vær lidenskapelig opptatt av det."

Hva synes du om dette, og tror du Baldur's Gate III vil oppmuntre andre store utviklingsprosjekter til å være inkluderende og nå ut til dette segmentet av spillere, i tillegg til de normative? Og forresten, hvis du vil se nærmere på arbeidet til stemmeskuespillerne i Baldur's Gate 3, ikke gå glipp av vårt eget intervju med Samantha Béart, som la stemme til Karlach, nedenfor.