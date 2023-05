For The King II får en beta neste uke

HQ

Vi har visst en stund at For The King II ville komme til PC en gang i år, men mens vi venter på en offisiell og nøyaktig dato har utgiver Curve Games og utvikler IronOak Games kunngjort at spillet får en lukket beta neste uke.

Betaen skal vare fra 10. til 16. mai, og vil tilby den første av fem spillbare eventyr, seks ulike karakterklasser (Blacksmith, Scholar, Hunter, Stableboy, Herbalist, og Alchemist) og la oss spille både alene og sammen med andre. De to sistnevnte klassene må åpnes opp ved å spille en del, samtidig som at utviklerne enda flere klasser vil være tilgjengelig når spillet lanseres skikkelig.

Om dette høres interessant ut kan du melde din interesse på spillets Steam-side for en sjanse til å sjekke det.