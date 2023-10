For The King II lanseres neste måned

HQ

Hvis du liker strategispill, spesielt de som er inspirert av bordspill, har du utvilsomt blitt tiltrukket av For the King før. En oppfølger til denne tittelen, som er utviklet av IronOak Games, har vært i produksjon en stund nå, men snart får den sin fulle debut på PC.

Nå får vi nemlig vite at For The King II lanseres på PC den 2. november 2023. Vi blir fortalt at dette vil være et spill som vokser med samfunnet, og at utviklingsteamet har "høye ambisjoner" for hvor fremtiden kan ta tittelen. Når det gjelder hva som vil være inkludert ved utgivelsen, avslører en infografikk nettopp dette.



Over 2000 våpen, rustninger og bekledninger som kan utstyres med utstyr



Mer enn 270 våpenegenskaper



12 unike biomer



12 karakterklasser og 8 egenskaper



7 plager



5 ekstraordinære eventyr



1 roguelite-kampanje på over 30 timer som kan spilles på nytt



Nå som lanseringen nærmer seg, får vi også vite at forhåndsbestillere kan se frem til noen eksklusive ting, blant annet 10 % rabatt for tidlige brukere, spillets soundtrack og Primordial Helm, Armor, and Backpack.