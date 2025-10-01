Forargelse i Barcelona når Luís Figo skal se Barça-PSG fra tribunen som VIP

HQ

Luís Figo er invitert til Champions League-kampen mellom FC Barcelona og Paris Saint-Germain onsdag kveld, kl. 21:00 CEST, 20:00 BST, på Lluís Companys stadion. Figo kommer som medlem av UEFA (han er fotballrådgiver i det europeiske fotballforbundet) og har dukket opp på andre UEFA-kamper tidligere, men hans tilstedeværelse på en hjemmekamp for Barcelona har vakt harme blant fansen, ettersom mange fortsatt husker hans "forræderi" da han etter fem år i Barça (1995-2000) skrev under for den største rivalen, Real Madrid.

Det faktum at Figo skal overvære kampen fra Barcelonas tribune har ført til protester blant fansen, og det er sannsynlig at de kommer til å buhe av ham i kveld. Men Barças president Joan Laporta ønsker å avdramatisere situasjonen: "Figo er medlem av UEFAs styre, og for oss er han absolutt respektabel. Han var en Barça-spiller, vi husker ettermiddagene og nettene med ære han ga oss, så tok han en avgjørelse, men livet har gått videre og utviklet seg", sier Laporta (via Mundo Deportivo).

"Figo er medlem av UEFA og vil bli mottatt med all den respekt som tilkommer ham", uttalte han. Til tross for Laportas varme velkomst (i det minste institusjonelt), vil Figo trolig få en del motbør fra andre klubbfigurer på tribunen, som tidligere president Joan Gaspart, som har sagt at han ikke kommer til å hilse på ham.

Figo signerte for Real Madrid i 2000, etter at Florentino Pérez hadde lovet å signere Barça-stjernen hvis han ble valgt til president. Da Pérez endelig ble valgt, betalte han den gang rekordhøye utkjøpsklausulen på 10 000 millioner pesetas (rundt 60 millioner euro), og Figo ble Real Madrid-spiller, noe som sjokkerte verden og etterlot Barcelona-fansen knust og sint ... et sår som fortsatt er åpent den dag i dag.