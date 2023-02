Forbedre lydoppsettet med Røde's AI-1-grensesnittet

HQ

Hvis du streamer eller produserer mye video- / lydinnhold, er det ingen tvil om at du er interessert i å forbedre kvaliteten på innholdet ditt. Hvis du er spesielt interessert i å forbedre lydprofilene dine, kan det hende vi bare har gadgeten for deg.

I den nyeste episoden av Quick Look har vi fått tak i Røde AI-1 enkanals lydgrensesnitt, som er designet for å forbedre kvaliteten på lyden din med overvåkings- og forsterkersystemene.

Unødvendig å si, hvis du har ønsket å lage et hjemmestudio eller er interessert i å få en mikrofon som ikke kobles til datamaskinen din via en USB-kanal, så er dette et stykke teknologi å huske på.

For å se våre korte tanker og få ekstra fakta om Røde AI-1, sørg for å få med deg den siste Quick Look episoden nedenfor.