Forbedre nettverkskvaliteten med ASUS ROG Rapture GT6 Wi-Fi-system

Vi har alle opplevd smerten som følger med å ha en treg internettforbindelse. Å ikke kunne spille eller snakke med venner, ikke kunne gå rett i flerspillertitler og se stammende spilling på grunn av forsinkelse. Det er utrolig frustrerende.

Men et av alternativene for å bekjempe dette er å forbedre Wi-Fi-oppsettet ditt med en kraftig ruter som både kan tilby større nedlastings- / opplastingshastigheter, men også sterkere og bredere trådløse tilkoblinger. For dette formål har vi lekt med ASUS 'nyeste løsning på denne måten: ROG Rapture GT6.

Gitt full sentral scene i vår siste Quick Look episode, snakker vi her alt om hva som gjør Wi-Fi-systemet så spesielt og deler til og med noen korte tidlige tanker etter å ha satt enheten på prøve. Sørg for å ta videoen nedenfor for å se om denne gadgeten kan være løsningen på eventuelle Wi-Fi-problemer du har møtt.