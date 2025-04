Forbered deg på å se mer av Mafia: The Old Country i mai

HQ

Vi vet når to av Take-Two Interactives tre største publiserte titler for 2025 vil gjøre sin ankomst. Mafia: The Old Country kommer i august, hvis vi skal tro tidligere lekket informasjon om utgivelsesdato, mens Borderlands 4 blir spart til slutten av september. Det store spørsmålstegnet er fortsatt Grand Theft Auto VI, men det er ikke det vi snakker om i dag.

Det har nettopp blitt bekreftet at vi får lære og se mye mer av Mafia: The Old Country om et par uker. Tittelen vil vise frem spilltraileren og deretter bli fulgt av et utviklerpanel på PAX East så snart som 8. mai, med det faste tidspunktet for begge disse er henholdsvis 16:00 BST / 17:00 CEST og 19:00 BST / 20:00 CEST.

Her vil vi utvilsomt få en fast bekreftelse på utgivelsesdatoen og det faktum at vi i sommer skal til Sicilia for å bli en kriminell overherre.