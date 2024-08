Forbered deg på høytiden ved å bygge en Lego-krans

HQ

Det finnes faktisk en hel del Lego-plantesett som du kan plukke opp og bygge, og alle passer inn i selskapets botaniske sortiment. Dette skal snart utvides med et par nye alternativer, hvorav det ene er perfekt for de som ønsker å få et hopp på festsesongen.

Det vanlige ikke-festlige tilbudet er Poinsettia, en kopi av en Grande Italia julestjerne som sitter i en kurvblomsterpotte og har grønne blader og fem klynger med røde blader. Dette settet er 608 stykker i størrelse og vil selges for € 49.99 / $ 49.99 / £ 44.99.

Det festlige tilbudet er Wreath, som er en modell av en julekrans som er ideell for de som ønsker å få et hopp på høytiden. Den vil være 1 194 deler stor, kan pyntes med røde, hvite eller blå bær og kan plasseres med appelsinskiver, kanel og pinjekjerner etter eget ønske, og vil bli solgt for € 99,99 / $ 99,99 / £ 89,99.

Begge settene lanseres i sin helhet 1. oktober.

