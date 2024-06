Forbered deg på Lego Wicked -settene ved å se en klosset versjon av den nyeste traileren

HQ

Universal Pictures Nylig avslørte Lego at de vil samarbeide med Lego om å lage en rekke sett basert på filmserien Wicked som starter senere i år. Disse settene vil bli avslørt i sin helhet om noen måneder, på slutten av sommeren, og med det i bakhodet har det nå kommet en ytterligere teaser av hva som kommer.

For selv om det ikke er noen tegn til flere Lego-filmer, kan vi i det minste oppleve magien og undringen til Wicked i et klosset format. Den siste traileren for filmen har blitt gjenskapt i Lego, og det ser ærlig talt helt fantastisk ut.

Sjekk ut den vanlige live-action traileren og Lego-alternativet nedenfor.

