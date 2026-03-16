Forbered deg på X-Men '97s andre sesong ved å lese en dedikert opptaktstegneserie

Vi har ventet i over to år (når den debuterer) på den andre sesongen av X-Men '97, men den gode nyheten er at den animerte Disney+-serien kommer tilbake i år og så snart som en gang i løpet av sommeren. Ingen faste datoer er gitt ennå, men vi vet at showet er nærmere enn lenger unna, og at mer informasjon vil bli delt ut "i månedene fremover".

Hvordan vet vi dette, spør du? Marvel har avslørt at det i juni kommer en tegneserie som skal binde sammen første og andre sesong av den animerte serien. Tegneserien er ganske enkelt kjent som M-Men '97: Season Two, og den vil bringe tilbake mutantene og karakterene du kom til å elske i serien som fungerer som en oppfølger til den elskede 90-tallsserien, med denne historien som tilbyr utforskning av de bredere plotpunktene som de nye episodene vil dekke.

Synopsis legger til: "Utryddelsesdagen har kommet og gått, og dine favoritt X-Men er tapt i tid! Serien spinner ut av Marvel Animations X-Men '97-serie, og følger X-Men som er etterlatt i en verden som jakter på og hater mutanter! Kan de overleve? Og hvor - eller når - er X-Men nå?! Ingen X-Men '97-fan kan gå glipp av denne!"

Denne serien vil være en begrenset serie i fem deler og vil samle Steve Foxe som forfatter og Salva Espin som tegner, to personer som faktisk skapte opptaktstegneserien til sesong én av X-Men '97 for noen år siden.

Du kan se forsidebildet for tegneserien nedenfor, og når det gjelder den offisielle debutdatoen, er den satt til 3. juni.