Forbereder alle Call of Duty-spill seg på å bli med i Xbox Game Pass?

Call of Duty -franchisen er klar til å utvide sin tilstedeværelse på Xbox Game Pass. Siden Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard har bare to Call of Duty -titler - Modern Warfare III og Black Ops 6 - vært tilgjengelige på tjenesten.

Et nylig innlegg fra CharlieIntel (et velkjent nettsted i Call of Duty -samfunnet som spesialiserer seg på Call of Duty-nyheter, lekkasjer og guider) antyder imidlertid at flere klassiske Call of Duty -spill snart kan være tilgjengelige på Xbox Game Pass. Disse inkluderer Call of Duty 1, Call of Duty 2, og Call of Duty 4. I tillegg har Reddit-brukere oppdaget at titler som Advanced Warfare, Ghosts, Black Ops III og World War II har dukket opp i Xbox PC-appen, noe som tyder på at de snart kommer på Game Pass. Mens andre fan-favorittspill som Black Ops I og Black Ops II og nyere Modern Warfare-titler forblir ubekreftet, virker det sannsynlig at de til slutt blir inkludert.

