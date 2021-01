Forbereder Nintendo et nytt Mario Party?

Du ser på Annonser

Det ble sluppet tre Mario Party-spill til Nintendo 64, tre til Gamecube, tre til Wii og tre til 3DS. Men så bremset de ned. Til Wii U kom bare ett spill i serien (Mario Party 10), og til Switch har vi hittill bare fått Super Mario Party fra 2018.

Dette betyr dog ikke at serien ikke selger, tvert imot. Super Mario Party har solgt over 12 millioner eksemplarer, men på tross av dette har det aldri vært snakk om en oppfølger. Nå rapporterer dog ComicBook.com om et potensielt livstegn. Det er Mario Party-utvikleren NDcube som har sluppet en digital reklame (se bildet nedenfor) for å lokke utviklere til å jobbe for dem på et nytt spill, og sannelig ser det ut til å være Mario Party-relatert.

Det skal sies at utvikleren tidligere har jobbet på mobilspill også, men vi krysser fingrene for at dette potensielle nye spillet er til Switch.

Ingenting er dog foreløpig bekreftet.