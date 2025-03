Forbes avslører Hollywoods best betalte stjerner i år

HQ

Forbes har sluppet sin årlige liste over Hollywoods rikeste stjerner, og på toppen finner vi Dwayne "The Rock" Johnson. Han skal ha mottatt en bonus på 50 millioner dollar fra Amazon for sin rolle i ferieactionfilmen Red One. I tillegg sikret hans stemmerolle i Moana 2 ham en andel av filmens enorme billettinntekter. Selv om Johnsons skuespillerferdigheter kan diskuteres, er hans forretningssans og forhandlingstaktikk ubestridelig.

Komikeren og skuespilleren Jerry Seinfeld havnet også på listen med 60 millioner dollar, takket være løpende royalties og nye prosjekter. Hugh Jackman sikret seg 50 millioner dollar, sannsynligvis takket være sin tilbakekomst som Wolverine i Deadpool 3.

Andre bemerkelsesverdige inntekter inkluderer Brad Pitt (32 millioner dollar) og George Clooney (31 millioner dollar), som begge drar nytte av skuespill og forretningsforetak. Nicole Kidman (31 millioner dollar) var den skuespilleren som tjente mest på listen, noe som gjenspeiler hennes sterke tilstedeværelse i film og TV.

Til slutt tjente Adam Sandler og Will Smith 26 millioner dollar hver, og fortsatte sin suksess i komedie- og actionfilmer.