Forbes: CD Projekt Red er nå større enn Ubisoft

Etter den katastrofale lanseringen av Cyberpunk 2077 fryktet mange for den polske utvikleren CD Projekt Red. Studioet erkjente imidlertid feilene og jobbet hardt for å rette dem opp, og har siden annonsert flere spennende prosjekter i The Witcher -serien samt en stor utvidelse av Cyberpunk 2077 (som også har fått en svært populær anime-serie på Netflix).

Investeringen ser ut til å ha lønnet seg, og nå anslår Forbes at CD Projekt Red er verdt 3,5 milliarder dollar. Det betyr at CD Projekt Red nå er den største spillprodusenten i Europa etter å ha gått forbi franske Ubisoft, som er verdsatt til 3 milliarder dollar. Forbes mener også at Ubisofts lave verdivurdering gjør selskapet til et godt oppkjøpsmål for Microsoft, Sony eller andre store teknologigiganter som ønsker å vokse i bransjen.

Til sammenligning kjøpte Sony nylig Bungie for 3,6 milliarder dollar (langt mer enn Ubisoft). Selv om Destiny er en suksess, er det vanskelig å se bort fra en skattekiste av serier som Assassin's Creed, Far Cry, The Division, Rainbow Six, Splinter Cell, Ghost Recon og selvfølgelig kommende storsuksesser som det nye Star Wars Outlaws og Avatar: Frontiers of Pandora.

Ubisofts verdi kan også sammenlignes med Activision Blizzard, der Microsoft har til hensikt å betale 68,7 milliarder dollar for sistnevnte, mens Bethesda gikk under hammeren for 7,5 milliarder dollar. Andre giganter er Capcom, verdsatt til 8 milliarder dollar, Square Enix til 5,5 milliarder dollar og Take Two til 25 milliarder dollar.

Både CD Projekt Red og Ubisoft er altså relative lettvektere i denne sammenhengen.