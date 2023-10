Forbindelsen mellom Willump og Nunu er mer levende enn noensinne i den nye traileren til Song of Nunu.

HQ

Riot Forge og Tequila Works er i sluttfasen med å introdusere spillerne for Song of Nunu: A League of Legends Story, som kommer til PC og konsoller 1. november (Nintendo Switch 2. november). Basert på heltene fra Summoner's Rift tar denne tittelen oss med på et eventyr sammen med mesterparet Nunu og Willump.

Venneparet må gå, klatre og skli gjennom Freljord, en iskald region full av barske snøstormer, glupske ulver ... og mye sjarm. De må også bruke kløkt for å komme seg gjennom denne kalde ødemarken og oppdage hemmelighetene som ligger gjemt i isen.

Og for å se hvordan de samarbeider, kan du se den nye traileren nedenfor, samt intervjuet med regissørene etterpå.

